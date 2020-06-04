شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل أعلى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 04-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 9213 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ثلاثة اشهر، ليتجاوز بذلك مستوى مقاومته السابق عند 9050 نقطة، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر المزيد من الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 9700 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,107 وبين مستوى المقاومة هو 9,319 نقطة