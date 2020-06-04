شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات للحصول على تعويض حادث السيارة من شركة التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اذا كنت تمتلك وثيقة تأمين تكميلى على سياراتك ، وتعرضت لحادث تسبب فى تلف السيارة ، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للحصول على كامل التعويض من شركة التأمين... 1 - إبلاغ الشرطة وعمل محضر اثبات حالة. 2 - ابلاغ شركة التأمين بالحادث وملء البيانات المخصصة من قبل الشركة. Advertisements 3 - معاينة المهندس المختص التابع لشركة التأمين للسيارة لإثبات حالتها قبل الاصلاح. 4 - ارسال السيارة الي التوكيل او الورشة لعمل مقايسة اصلاح. 5 - معاينة المهندس التابع لشركة التأمين للسيارة بعد عملية الاصلاح. 6 - تسليم اصل فاتورة الاصلاح التى حصلت عليها من التوكيل او الورشة الي ادارة التعويضات بشركة التأمين. 7 - انتظار صدور " شيك" التعويض فى موعد أقصاه اسبوعين.

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