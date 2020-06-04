شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح تغلق على ارتفاع بعد جلستين من الخسائر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب جلستين من الخسائر، وذلك بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن التوقعات الإيجابية بشأن الطلب العالمي.



وتواصل العديد من دول العالم اتخاذ المزيد من إجراءات إعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي بعد أشهر من الإغلاق نتيجة تداعيات فيروس كورونا، ومن شان هذه الخطوات دعم الاقتصادات والطلب على السلع.

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وتتجاهل الأسواق ما يحدث في الولايات المتحدة من أعمال عنف وشغب في عشرات المدن عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" على يد شرطي في جريمة عنصرية وقعت بمدينة "مينابوليس".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.3 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال تعاملات الأربعاء عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 5.12 دولار للبوشلن وسجل اعلى سعر عند 5.15 دولار وأقل سعر عند 5.06 دولار.