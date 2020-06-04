شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" ينخفض قليلا بعد اتخاذ إجراء ضد محتوى "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "سناب" (وهي الشركة المالكة لتطبيق سناب شات للتراسل الفوري) خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب إعلان الشركة في بيان اتخاذ إجراء ضد محتوى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وذكرت "سناب شات" أنها منذ لحظة البيان، لن تميز محتوى ومنشورات "ترامب" عبر خاصيتها "ديسكفري" بطلبق التراسل الفوري.



وأضاف بيان "سناب شات" بأن ذلك يأتي في ظل خطاب العنصرية والتمييز وعدم العدالة في محتوى منشورات الرئيس الأمريكي.

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وأكدت "سناب شات" أنه لا يجب ان يكون للعنصرية والكراهية والتمييز وعدم المساواة مكان في المجتمع الأمريكي، ومن هنا جاء اتخاذ هذه الخطوة.



وتأتي إجراءات "سناب شات" بعد أيام من نشر "ترامب" تغريدات ومنشورات على كل من "تويتر" و"فيسبوك" اتسمت بالكراهية والتمييز والتهديد ضد المحتجين على مقتل مواطن من أصل إفريقي في حادث عنصري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "سناب شات" بنسبة 0.1% إلى 19.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 19..8 دولار وأقل سعر عند 18.9 دولار.