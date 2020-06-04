شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل خسائرها وتغلق أدنى 18 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات الأربعاء مواصلة خسائرها في ظل الإقبال في الآونة الأخيرة على أصول المخاطرة وتجنب الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والدولار الأمريكي.



هذا، وقد انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.3 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى خلال تعاملات الأربعاء عند 97.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 97.1 نقطة.

Advertisements



وتستمر أعمال العنف والتظاهرات العارمة في مختلف المدن الأمريكية عقب حادث عنصري بمقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي.



واظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 2.76 مليون وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقع محللون فقدان نحو تسعة ملايين وظيفة خلال الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.7% او ما يعادل 30 سنتا وأغلق المعدن الجلسة عند 17.958 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر خلال التعاملات عند 18.405 دولار بينما سجل أقل سعر عند 17.675 دولار.