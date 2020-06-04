شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة الإمارات تستعد لعودة الزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد عدد من مديري ورؤساء هيئات سياحية في دولة الإمارات، أن القطاع السياحي في الدولة قادر على تجاوز التحديات التي تخلفها تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19) على القطاعات الاقتصادية عالمياً ومنها السياحة؛ وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة؛ للحد من الآثار السلبية.

قال المديرون ورؤساء الهيئات السياحية خلال جلسة في الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2020 الذي يناقش إعادة صياغة القطاع السياح لاستدامة الاستثمارات والسياح في المرحلة الجديدة في ظل «كوفيد 19»، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية، وعمليات إعادة الافتتاح التدريجي للقطاعات الاقتصادية والدعم الحكومي للقطاع؛ أسهمت في تخفيف تأثير تداعيات الوباء على القطاع السياحي في الدولة؛ حيث يتطلع القطاع للعودة بشكل أقوى في المرحلة المقبلة.

الاستجابة السريعة والحاسمة

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري «دبي للسياحة»: إن العوامل الرئيسية لتعزيز ثقة المستثمرين باقتصاد دبي بشكل عام، وبالقطاع السياحي بشكل خاص، تتمثل في الاستجابة السريعة والحاسمة للدولة في التعامل مع «كوفيد 19»؛ حيث أظهرت سياسة قوية وقيادة اقتصادية ومبتكرة؛ للانتقال إلى «الوضع الجديد».

وأضاف كاظم: إن العامل الآخر يتمثل في صلابة ومتانة البنية التحتية التي تتمتع بها الإمارات، ولاسيما أنها أثبتت مرونة عالية في تجاوز التحديات، وخلق الفرص منها، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات التي أصبحت الآن أكثر أهمية لنجاح الأعمال حتى تتمتع الشركات في دبي بميزة تنافسية قوية.

وأضاف: إن دبي تبنت استراتيجية للتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)؛ للعودة التدريجية لمختلف القطاعات بما فيها القطاع السياحي، مستفيدة من قدرته على الابتكار والقدرة على التكيف مع الطبيعة المتطورة لصناعة السفر العالمية.

وأضاف كاظم: إن المرحلة النهائية تتمثل في إعادة فتح قطاع السياحة بالكامل، وعودة الثقة في سلوكات السفر؛ حيث سيتم نشر مجموعة كاملة من استراتيجيات ومبادرات ما بعد كورونا، والتي ستدعم إحياء الصناعة، ومساعدة دبي على تقديم عروض وتجارب استثنائية لعملائها، والتي سيتم تصميمها خصيصاً لتناسب «الوضع الطبيعي الجديد» للسياحة.

عودة السفر والسياحة الداخلية

وأكد خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن حركة السفر سوف تعود مرة أخرى؛ لكنها ستأخذ وقتاً؛ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة؛ بسبب تداعيات «كوفيد-19»؛ وذلك على الرغم من وجود التكنولوجيا الحديثة للتواصل، التي لن تحل مكان السفر.

وأضاف المدفع: نأمل أن نحقق نتائج إيجابية في المرحلة التالية خلال الصيف أفضل من الفترة الماضية؛ حيث ستكون السياحة الداخلية هي العامل الرئيسي؛ بسبب القيود العالمية، كما ستكون المرحلة التالية أكثر أريحية من ناحية السفر وقطاع الأعمال.

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وأكد المدفع ضرورة تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، والعمل جنباً إلى جنب ليس فقط على مستوى الدولة؛ لكن على صعيد مختلف الدول؛ لمواجهة تبعات «كوفيد 19».

وقال المدفع: إن السياحة الداخلية لديها إمكانات جيدة في المرحلة الأولى من افتتاح بعض الأسواق وبعض الأنشطة؛ حيث سنستهدف السوق المحلي؛ بسبب سهولة السفر.

وأضاف: إن هنالك بعض الغموض بين مختلف الدول، فيما يخص إجراءات الحجر الصحي، ولاسيما أن العديد من الدول لم توضح حتى الآن الإجراءات التي سيتم اتباعها.

ودعا المدفع إلى ضرورة العمل معاً؛ من أجل وضع إجراءات عالمية بين مختلف الحكومات وبمشاركة القطاع الخاص؛ وذلك لتحديد أفضل الممارسات وما يتناسب مع أوضاع الدول ومن ثم الخروج بصورة أوضح للمسافرين؛ لتوفير مستوى معين من الراحة عن التخطيط للسفر.

وأوضح: إن دولة الإمارات تضع المواطنين والمقيمين والزوار دائماً على سلم أولوياتها فيما يخص الرعاية الصحية وإجراءات السلامة. وأشار إلى أن الحكومة قدمت الدعم لمختلف القطاعات في ظل الجائحة؛ من خلال تخفيض العديد من الرسوم، وإلغاء المخالفات؛ وذلك لدعم الشركات والمؤسسات على البقاء.

وأشار إلى أن القطاع السياحي حصل أيضاً على حصته من الدعم الحكومي، الذي ساهم في بقاء الشركات والمنشآت، مشيراً إلى أن الشارقة لم تشهد عدداً كبيراً من الإغلاقات المؤقتة للمنشآت الفندقية في الشارقة؛ لكن بعض طلبات الإغلاق المؤقت، والعديد منها يتطلع الآن لإعادة الافتتاح؛ من خلال إجراءات معينة.

ولفت المدفع إلى أنه من المهم دعم برامج التسويق في المرحلة المقبلة سواء كانت محلية أو عالمية؛ لضمان كافة الإجراءات الاحترازية، والعمل مع جميع الأطراف في قطاع الضيافة ومشغلي السياحة والسفر ووكالات السفر والمطارات وشركات الطيران.

وجهة استثمارية

وشارك صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، في الحلقة النقاشية حول مبادرات تنشيط قطاع السياحة والسفر في سبيل التنمية المستدامة في المنطقة. وأكد مميزات إمارة عجمان الفريدة كوجهة استثمارية جذابة بما في ذلك موقعها المتميز في دولة الإمارات، وانخفاض تكاليف تأسيس الأعمال.

وأشار إلى أن قطاع السفر والسياحة العالمي قادر على التعافي بشكل سريع نسبياً كما كان من قبل في الأزمات السابقة، وسلط الضوء على أهمية التكيّف السريع للقطاع مع التغيرات المتسارعة، واعتماد أحدث التقنيات، والحد من عمليات الاتصال الشخصي.

وشدد الجزيري أيضاً على أهمية المحافظة على إجراءات وقائية عالية؛ لضمان رحلات آمنة ومريحة لجميع المسافرين والعاملين في قطاع الضيافة، وأهمية اعتماد وثائق سفر رقمية وبطاقات تعريف إلكترونية؛ للتكيف السريع مع مرحلة ما بعد «كوفيد-19».