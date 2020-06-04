10 مدن يشتاق إليها المسافرون حول العالم بينها دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

صنفت «كاش نت يو اس ايه»( CashNetUSA)المتخصصة في السياحة والسفر دبي ضمن قائمة أكثر 10 مدن حول العالم يفتقدها المسافرون ويتوقون لزيارتها.

وبحسب التقرير الذي أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تفوقت دبي على مدن عالمية مثل برشلونة وروما ولاس فيجاس. وحلل الباحثون المواقع والمعالم السياحية التي يشتاق إليها المسافرون حالياً، وذلك من خلال استخراج بيانات أكثر من 200 ألف مشارك على إنستجرام باستخدام هاشتاج #TakeMeBack. والذي يعني خذني إلى الماضي.

وأظهر التحليل نفسه أن فندقي أتلانتس النخلة وبرج العرب في دبي من أكثر الأماكن التي يفتقدها السياح ويرغبون في زيارتها مجدداً.

إلى ذلك، احتلت دبي المركز الخامس في قائمة أوردتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن المدن التي تصدرت عمليات البحث التي يرغب البريطانيون قضاء عطلتهم فيها قبل نهاية العام، وفور رفع قيود الإغلاق. وبحسب «موقع ترافل سوبرماركت»( Travel Supermarket) ، جاءت لاس فيجاس أولاً، وجزيرة تينريفي كبرى جزر الكناري ثانية، وجزر المالديف ثالثة، وحلت كوستا بلانكا رابعة، ودبي خامسة كأفضل مدينة، وعلى صعيد الدول، جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر من حيث الأفضلية لتمضية العطلات عند البريطانيين.