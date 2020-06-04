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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاتحاد الأوروبي: «كورونا» لا يمثل خطراً جسيماً على العاملين تاريخ النشر: 04/06/2020 استمع قررت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، تصنيف فيروس كورونا المستجد، على أنه تهديد متوسط المستوى على العاملين، في خطوة تسمح لأرباب العمل بالاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات أمان أقل صرامة في أماكن العمل، مقارنة بالتي كانوا سيطبقونها إذا اعتُبر الفيروس مصدر خطر جسيم. وقد تكون للقرار تبعات اقتصادية وصحية واسعة. ووفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، تقرر تصنيف فيروس كورونا المستجد على أنه خطر من المستوى الثالث، على قائمة تضم أربعة مستويات أعلاها هو الرابع.

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