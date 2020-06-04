شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يستعيد مستوى 40 دولاراً قبيل اجتماع «أوبك بلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت أسعار النفط الخام الآجلة، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مارس/‏ آذار الماضي، ونجح خام برنت تسليم شهر أغسطس/‏ آب في بلوغ حاجز 40 دولاراً فيما وصل سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو/‏ تموز إلى 37.50 دولار.

وجاء الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط بدعم من حالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين بشأن اتفاق دول «أوبك بلس» الخاص بتخفيض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في مايو/‏ أيار 2020.

ومن المقرر أن تعقد دول «أوبك بلس» اجتماعا هذا الشهر لبحث التطورات التي شهدها السوق النفطي العالمي وتحديد الإجراءات الإضافية المطلوبة، لضمان تحقيق التوازن في السوق النفطي العالمي وعلى النحو الذي يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين.

ويجري الحديث عن تقديم موعد الاجتماع لليوم الخميس، فيما لم يتم تأكيد ذلك، ولكن اجتماعاً مقرراً هذا الشهر، من المرجح أن يشهد ضغوطاً على الدول المنتجة للتاكد من الالتزام بالتخفيضات.

السعودية وروسيا

وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن السعودية أكبر منتج في أوبك، وروسيا وهي من خارج المنظمة، اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر، بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات.

وقال مصدر من أوبك: «أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو/‏أيار بالتخفيضات في الأشهر المقبلة؛ لتعويض الإنتاج الزائد».

واتفقت «أوبك بلس» في الشهر الماضي على خفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً، وهو مستوى قياسي أو نحو عشرة في المئة من الإنتاج العالمي في شهري مايو/‏أيار ويونيو/‏حزيران؛ لرفع الأسعار التي هوت؛ جرّاء انهيار الطلب؛ نتيجة إجراءات العزل لوقف تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

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وبدلاً من تقليص التخفيضات في يوليو/‏تموز، تدرس أوبك مع حلفائها الإبقاء على التخفيضات بعد يونيو/‏حزيران.

كما تبحث المجموعة مناقشة سياسية الإنتاج بعدما اقترحت الجزائر التي تتولى رئاسة منظمة أوبك تقديم موعد اجتماع كان من المقرر أن يعقد في 9 و10 من الشهر الجاري.

وقال المصدر في «أوبك» إن عقد اجتماع مبكر في الرابع من الشهر الجاري مرهون أيضاً بالالتزام، وإن المناقشات حالياً تدور بشأن معايير التطبيق لتلك الدول التي لم تلتزم بتخفيضات الإنتاج بالكامل، وكيفية تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر المقبلة.

إدارة ترامب

إلى ذلك، قال مسؤول كبير إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترى قبيل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبك بلس هذا الأسبوع، أن كبار منتجي النفط مثل السعودية وروسيا سيلتزمون بتعهداتهم بخفض إنتاج الخام.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لرويترز رداً على سؤال بشأن موقف الإدارة من منتجي النفط العالميين قبيل اجتماع أوبك بلس المقرر الخميس «نثق في أن كبار منتجي النفط لن يعودوا إلى سياسات تعوق تعافياً منظماً وسريعاً من هذه الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المسبوقة».

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك يوم الاثنين: إن أوبك التي تضم السعودية كأكبر منتج بها وروسيا، وهي ضمن أطراف أوبك بلس، تقتربان من التوصل لحل وسط بشأن تمديد خفض الإنتاج وتناقشان اقتراحاً بتمديد خفض الإمدادات حتى يوليو/‏تموز أو أغسطس/‏آب.

وعلى الرغم من أن الوضع أكثر هدوءاًَ على ما يبدو فإن ترامب لا يزال يجري اتصالات. وقال الكرملين إن ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا تخفيضات إنتاج أوبك بلس وقضايا أخرى منها الحد من التسليح في اتصال هاتفي يوم الاثنين.

وقال مصدر في قطاع النفط تواصل مع مسؤول في مكتب وزير الطاقة الأمريكي دان بروليت إن الوزارة تراقب بتأن لكن عن كثب.