«الاقتصاد» تستدعي 1834 مركبة تشمل 3 موديلات

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استدعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الوكلاء التجاريين نحو 1834 مركبة تشمل ثلاثة موديلات «تويوتا راف»، و«جي أم سي»، و«مرسيدس بنز» من أسواق الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة لحملة استدعاء 84 محركاً بحرياً خارجياً نوع «ياماها» لأغراض مرتبطة بالسلامة العامة والأمان.

وأعلنت الوزارة بالتعاون مع شركة «الفطيم» للسيارات - الوكيل المستورد لسيارات تويوتا ولكزس في الإمارات - عن حملة استدعاء شملت 95 مركبة نوع «تويوتا راف 4» موديل 2019، حيث تم تجهيز المركبات المشمولة بحملة الصيانة بأذرع أمامية سفلية ضمن نطاق التعليق، نظراً لظروف إنتاج معينة جرت على نحو غير ملائم لدى مورد المواد الفولاذية، وقد يوجد تشققات على سطح المواد المستخدمة لإنتاج الأذرع الأمامية السفلية.

والقيادة المتكررة في ظل أحمال ثقيلة على مدار عمر المركبة التي توجد بها التشققات على الأذرع الأمامية السفلية؛ قد يؤدي إلى انتشار التشققات في هذه الأذرع وعدم صلاحيتها للعمل في نهاية المطاف، وقد ينتج عن هذا الأمر فقدان السيطرة على المركبة ويزيد من خطر وقوع الحوادث.

كما شملت حملة الاستدعاء 32 مركبة نوع «جي أم سي سييرا» موديل 2020 اعتباراً من نهاية مايو الفائت بالتعاون مع الوكيل التجاري للمركبات في الإمارات «الكندي للسيارات» و«حمودة للسيارات»، حيث تبين أن بعض البراغي المستخدمة لتثبيت ماسكات الفرامل الأمامية و/أو الخلفية في هذه السيارات قد لا تكون قد عولجت حرارياً من قبل المورد، وقد لا تلبي البراغي غير المعالجة حرارياً معايير جنرال موتورز من حيث القوة والمتانة ويمكن أن تنكسر تحت الضغط.

وشملت حملة الاستدعاء 1707 مركبات نوع «مرسيدس بنز G-CLASS

» نموذج 463 موديل 2019-2020 بالتعاون مع «مشاريع قرقاش» وشركة «الإمارات للسيارات» بسبب احتمالية وجود مؤشر خاطئ على رمز القفل المنقوش في ذراع التشغيل لقفل سلامة الطفل في الأبواب الخلفية.



حملة بحرية



إلى ذلك، أطلقت الوزارة بالتعاون مع «اليوسف موتورز» الوكيل المعتمد لمحركات «ياماها» البحرية في دولة الإمارات - حملة خدمية لمحركات «ياماها» البحرية الخارجية موديل F(L)115B

والمصنعة لسنة 2019-2020، والتي يبلغ عددها 84 محركاً.

وبحسب التحقيق الذي أجراه قسم التطوير في «ياماها» على الموديلات المجهزة بنظام التحكم في السرعة الخاملة ISC، فقد تم الإبلاغ عن حالات يكون فيها التحول إلى الوضع المحايد ثقيلاً لبعض الوقت في حالة التباطؤ عندما تكون سرعة المحرك أعلى قليلاً من السرعة الخاملة، وقامت «ياماها» بمراجعة برنامج وحدة التحكم لتحل هذه المشكلة وسيتم تحديثها في جميع الوحدات المتأثرة أثناء أي صيانة دورية دون أي رسوم على العملاء.