«إكسبيرينس هب» و«ريديم» تعقدان شراكة لربط جزيرة ياس بالعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت شركة «إكسبيرينس هب»، التابعة لشركة «ميرال»، والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، أمس الأربعاء عن شراكتها الجديدة مع «ريديم»، مجموعة الاتصال العالمية الرائدة المستقلة، والوحيدة المتخصصة بإدارة القنوات الرقمية وحلول استرداد وتسوية القسائم لقطاع الترفيه، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين عملية إنعاش سلسة لقطاع السفر.

وتستخدم «إكسبيرينس هب» شبكتها من المكاتب المحلية والإقليمية والدولية للتعاون مع شركاء السفر لتصميم باقات العطلات التي توفر أفضل قيمة ترفيهية للمسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتتطلع «إكسبيرينس هب» إلى ربط العالم بجزيرة ياس في أبوظبي من خلال شراكتها مع «ريديم» بالاستعانة بتقنية الاتصال المتعددة الأوجه لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ورحلة العميل استعداداً لعملية العودة المتدرجة لقطاع السفر بمجرد تخفيف القيود على السفر. وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز وتسريع قدرة «إكسبيرينس هب» على الوصول إلى الأسواق العالمية وبخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال ليام فندلي، المدير العام ل«إكسبيرينس هب»: مع مرور قطاع الترفيه في مرحلة تحول سريعة بسبب توفر العديد من التقنيات المعتمدة من قبل مزودي الخدمات في القطاع على مستوى العالم، بالإضافة إلى القيود الحالية على السفر في العالم، شكل الاستثمار في التكنولوجيا لتسهيل عملية الحجز ورحلة العميل عبر الإنترنت محوراً رئيسياً بالنسبة لنا في التحضير للمستقبل، ونحن واثقون بأن ريديم ستسهم في تمكين إكسبيرينس هب وشركائها من الظهور بشكل أقوى عندما تعود حركة السفر لوضعها الطبيعي مرة أخرى، والذي سيسمح لنا بدخول الأسواق الجديدة».

وقالت ميلاني ميدور، الرئيس التنفيذي لشركة «ريديم»: إن شراكتنا مع إكسبيرينس هب، ستتيح لريديم القدرة على تقديم خدماتها لسوق الترفيه المتنامي في الشرق الأوسط بشكل مباشر، ونحن متحمسون لفرصة الشراكة هذه.

وأضاف مارتن هارلو، مدير «ريديم» للشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال: ستعمل منصة ريديم على تمكين إكسبيرينس هب من مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الوجهات الترفيهية للوصول إلى العملاء الدوليين، كما ستعمل هذه الشراكة على توسيع شبكة ريديم العالمية من الموزعين والشركاء، مما يمنح إكسبيرينس هب القدرة على التحكم في توزيع التذاكر وإتاحة الفرص لتوسيع نطاق وصولها الدولي من خلال عملية إدارة الحجوزات السلسة.