تأمين صحي لأعضاء «غرفة عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «أورينت للتأمين» بهدف توفير برنامج «عوافي» للتأمين الصحي والمخصص لأعضاء «غرفة عجمان» من الشركات والمصانع، وذلك في إطار خطة الشراكات التي تعتمدها «غرفة عجمان» لتقديم جملة من الخدمات المتنوعة لأعضائها بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن نمو واستدامة الأعمال.

وقع الاتفاقية عن بُعد، سالم السويدي مدير عام «غرفة عجمان» وعمر الأمين رئيس مجموعة «أورينت للتأمين»، وحضر التوقيع ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في «غرفة عجمان».

وأكد سالم السويدي، أهمية الاتفاقية ودورها في إتاحة منتجات تأمينية ذات جودة عالية لأصحاب الشركات والمصانع، بحيث تتيح الاتفاقية الاستفادة من برنامج «عوافي» والمصمم خصيصاً لأعضاء «غرفة عجمان» ليشمل الموظفين والعوائل، موضحاً أن مجلس إدارة الغرفة حريص على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من البرامج التأمينية وخاصة المرتبطة بالتأمين الصحي لما لها من فوائد على استدامة الأعمال والاستقرار المهني والصحي لأصحاب الأعمال والموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف أن غرفة عجمان حريصة على تنويع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم أعضائها ومنتسبيها من القطاع الخاص في الإمارة وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة تواكب تطلعات التجار ورجال الأعمال.