شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقود انتعاش الطلب على النفط في العالم بعد انهياره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعش الطلب على النفط في الصين متجاوزاً 90% من مستواه قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام الجاري، فيما يمثل تحسناً قوياً غير متوقع ربما يتكرر في مناطق أخرى من العالم في الربع الثالث، مع تحرر مزيد من الدول من قيود الجائحة.

وعلى الرغم من أن الصين ثاني أكبر دول العالم استهلاكاً للنفط، هي الاستثناء في الوقت الحالي، يقول تنفيذيون في صناعة النفط، إن تخفيف القيود السارية على السفر وحزم التحفيز الهادفة لإنعاش النشاط الاقتصادي قد تعجل بنمو الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2020.

ترحيب عالمي

وقال جيم بورخند نائب الرئيس، رئيس وحدة أسواق النفط في مؤسسة «آي اتش إس ماركت»: «السرعة التي استؤنف بها الطلب على النفط في الصين، وارتفاعه إلى 90% من مستويات ما قبل «كوفيد 19» بنهاية أبريل/‏نيسان، ومواصلة ارتفاعه، مؤشرات موضع ترحيب للاقتصاد العالمي».

وكان للقيود الواسعة التي فُرضت لاحتواء انتشار الفيروس، أثر سلبي شديد على أسواق النفط؛ إذ انخفضت الأسعار العالمية بما يصل إلى 70% بحلول منتصف أبريل/‏نيسان، وأدت إلى تراكم كميات هائلة من النفط والوقود في المخزونات على مستوى العالم.

وقال بورخند: «عندما تفكر في انخفاض الطلب على النفط في الصين، أول دولة تتأثر بالفيروس، بأكثر من 40% في فبراير/‏شباط، فإن الدرجة التي يعاود بها الطلب صعوده، تتيح بعض التفاؤل باتجاهات الانتعاش الاقتصادي، وتحسن الطلب في أسواق أخرى، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية».

كذلك انتعشت أسعار النفط مع تخفيف القيود؛ إذ صعد برنت بنسبة 50% والخام الأمريكي بما يتجاوز 90% منذ أول مايو/‏أيار.

وفي حين يتفق محللو النفط على انتعاش الطلب في الصين، فإن التقديرات تختلف من حيث درجته وأجله. وتتوقع مؤسسة وود ماكينزي الاستشارية، أن ينمو استهلاك النفط بالصين في النصف الثاني بنسبة 2.3%، ليصل إلى 13.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بفضل انتعاش نشاط النقل والاستخدامات الصناعية.

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وقالت: «بحلول الربع الثالث، سيتجاوز الطلب على البنزين في الصين مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 3%، ليصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم»، في حين يمكن أن ينمو الطلب على وقود الديزل بنسبة 1.2% إلى 3.4 مليون برميل في اليوم خلال الفترة نفسها.

وعلى النقيض، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر مايو/‏أيار، إن الطلب على النفط في الصين سينخفض بنسبة 5% في النصف الثاني من العام، ليصل إلى 13.2 مليون برميل يومياً.

تأثير واسع

وقالت كونستانسا رانجيلوفا المحللة في شركة «جيه بي سي إنرجي»، إن إجمالي الطلب على المنتجات المكررة في آسيا قد يرتفع إلى 34.3 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام، من 31.6 مليون برميل في اليوم في الأشهر الستة الأولى، لكنه سيظل أقل بنحو 1.5 مليون برميل في اليوم عنه في الفترة المقابلة من العام الماضي، لأسباب أهمها انخفاض الطلب على وقود الطائرات.

وفي الهند ثالث أكبر دول العالم استهلاكاً للنفط، رفعت شركات التكرير التابعة للدولة، إنتاجها في مايو/‏أيار، مع تحسن مبيعات الوقود قبل رفع قيود كورونا في يونيو/‏حزيران.

وفي اليابان التي تأتي في المرتبة الرابعة بعد الهند من حيث استهلاك النفط، قالت شركة كوزمو إنرجي هولدنجز للتكرير، إنه من المتوقع أن ينكمش الطلب على البنزين بنسبة 10% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، لكنه سينتعش بقوة بعد انكماشه بنسبة 27% في الفترة من أبريل/‏نيسان إلى يونيو/‏حزيران.

وفي الولايات المتحدة أكبر المنتجين والمستهلكين، من المتوقع أن يرتفع الطلب على وقود النقل إلى 10.6 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، وفقا لما قالته شركة رايستاد إنرجي بزيادة 22% عن النصف الأول.

(رويترز)