«سوق السفر».. تعافي السياحة بدعم استراتيجيات الحكومات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ركزت جلسات اليوم الثاني من الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، على الاستراتيجيات التي أقرتها الحكومات والهيئات؛ لبدء تعافي صناعة السياحة مجدداً، وسبل الاستفادة من حلول التكنولوجيا والتحليلات؛ لخلق المزيد من المرونة في هذه الصناعة.

في هذا الإطار، ناقشت جلسة مرحلة التعافي: استراتيجية السياحة للمستقبل التي عُقدت أول أمس الثلاثاء، واستراتيجيات التنمية السياحية على المدى البعيد التي أقرتها الحكومات، ودورها في تحفيز القطاع؛ للتعافي من تبعات أزمة كورونا، عندما تبدأ أنماط السفر بالعودة نسبياً إلى وضعها الطبيعي.

شهدت هذه الجلسة التي أدارتها الاستشارية والخبيرة في صناعة السياحة جيما غرينوود، مشاركة: فهد حميد الدين المشرف العام على الاستثمار والاستراتيجية والتسويق السياحي في وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية، وكيث تان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سنغافورة.

وقال كيث تان: نحاول تطوير بعض الأمور المتعلقة بتسهيل السفر على المستوى الثنائي مع الدول التي نشعر بأنه بإمكاننا المضي قدماً معها. في هذا الصدد، أعلنا عن عدد من المبادرات؛ مثل: «الممرات الخضراء»، كما قدمنا فكرة «فقاعات السفر». على سبيل المثال، في مفاوضاتنا مع الصين، اتفقنا على وضع معايير مشتركة للسماح بالسفر، ونأمل في تكرار ذلك مع دول أخرى. إن هذه الأفكار لا تختلف عن فكرة اتفاقات التجارة الحرة.

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وأضاف: «نتفق جميعاً على أننا لا نريد تطوير خليط من المعايير والمتطلبات المختلفة؛ لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً بطبيعة الحال».

وقال فهد حميد الدين: إن رؤيتنا تجاه قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية تأتي من منظور استراتيجي؛ حيث ندرك أن هذا القطاع قد ساهم في توليد نحو 20% من الوظائف في العالم على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكد الأهمية التي يجب أن توليها الحكومات؛ لدعم هذا القطاع.

وأضاف: لدينا مهمة رئيسية تتمثل في دعم ومساعدة القطاع الخاص؛ لتخفيف تبعات هذه الجائحة والتغلب عليها قدر الإمكان. في ضوء ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة من المبادرات التحفيزية بقيمة تصل ل61 مليار دولار؛ بهدف دعم القطاع الخاص ومن ضمنها: إعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص؛ والإعفاء من سداد رسوم التراخيص للمنشآت السياحية، وكذلك تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

ووفقاً لمحرك البحث العالمي «سكاي سكانر»، فإن هنالك بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر فيما يتعلق بمحركات البحث. وبحسب أحدث مسح أسبوعي أجرته الشركة، والذي يراقب حركة الزوار على المواقع العالمية، فقد تم ملاحظة وجود تحسن شامل على أساس أسبوعي.

وفي هذا السياق، أوجز هاريس ثقة المسافرين فيما يتعلق بالسفر، وأكد أن نحو 70% من ركاب «سكاي سكانر» في العالم، يشعرون بالأمان الكافي للسفر مجدداً على متن الرحلات الدولية خلال الأشهر الستة المقبلة. ولكن على الرغم من ذلك وعند مناقشة فرص الطيران في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، انخفضت مستويات الثقة إلى 24%. أما من منظور محلي، فقد زادت الثقة في السفر الداخلي على متن الرحلات الجوية خلال فترة ستة أشهر إلى 89%. عالمياً، وكان المسافرون من الشرق الأوسط وأوروبا الأكثر ثقة بشكلٍ عام عند مقارنتهم بالمناطق الأخرى من العالم.