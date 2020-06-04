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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «هواوي» للإيقاع بين لندن وواشنطن تاريخ النشر: 04/06/2020 استمع أبلغ السيناتور الجمهوري الأمريكي توم كوتون، مُشرِّعين بريطانيين، أمس الأول الثلاثاء، أن الصين تستخدم عملاق الاتصالات «هواوي»، لمحاولة دق إسفين بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وكوتون هو أحد بضعة أعضاء بالكونجرس الأمريكي يسعون إلى ممارسة ضغط على بريطانيا للرجوع عن قرار اتخذته في يناير بإعطاء شركة «هواوي» الصينية دوراً محدوداً في بناء شبكات (‭5G‬) في بريطانيا. (رويترز)

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