سندات أبوظبي تدعم نمو القطاع غير النفطي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي قوة ومتانة اقتصاد الإمارة بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى حول العالم.

وقال في حوار مع ”الخليج 365”: لدى أبوظبي صافي أصول تتجاوز نسبته 200% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخراً. وفي نهاية عام 2019، بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 12.1٪، وهي من بين أدنى المعدلات في العالم. وأوضح الزعابي أن إصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية متوسطة الأجل للإمارة. ويعتبر الإصدار هذا استكمالًا للسندات السيادية التي طرحتها أبوظبي بنجاح في إبريل 2020 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار. وقد تم إرجاء الجزء الأصغر البالغ 3 مليارات دولار بشكل تكتيكي حتى نتمكن من الاستفادة من فرصة أكثر ملاءمة في السوق. وأكد سوف نستفيد من عائدات إصدار السندات السيادية لأبوظبي للعمل على تسريع نمو القطاع غير الهيدروكربوني. ومن خلال صنع سياسات استباقية حصيفة، قمنا ببناء اقتصاد مرن ومستدام يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

مع تسبّب وباء كورونا بأزمة عالمية لم توفّر أي منطقة من العالم على ما يبدو، نعيش اليوم ظروفاً لم يسبق لها مثيل. ما الإجراءات التي تتخذها أبوظبي لتعويض الانخفاضات المحتملة في العائدات ومواجهة التباطؤ الاقتصادي.. أكد جاسم محمد بوعتابة الزعابي، أولاً وقبل أيّ شيء، يجدر بنا أن نلاحظ وضع أبوظبي المتميّز من حيث قوة ومتانة اقتصادها بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى حول العالم. وهذا نتيجة لمجموعة من العوامل، بما فيها ميزانيتنا القوية، وقاعدة أصولنا التي لا مثيل لها، ودخل الفرد المرتفع بشكل استثنائي عندنا، وإمكاناتنا المؤسسية القوية.

ونحن في دائرة المالية مهمتنا الحفاظ على ثروة أبوظبي للأجيال القادمة. وفي ضوء ذلك، فإن مساهمتنا المتواضعة إنما الحيوية في الوقت نفسه تتمثل في تطوير وتنفيذ سياسة مالية حكيمة واستراتيجية استباقية لإدارة الديون، وكلاهما مكننا من بناء حصانة مالية تتيح لنا الآن مواجهة الرياح المعاكسة.



السندات



وعن توجّه أبوظبي إلى الأسواق مرة أخرى، وإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار، بعد أسابيع فقط من الإغلاق الناجح لإصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار في إبريل الماضي. ما هو سبب توجّه الإمارة إلى الأسواق مرة أخرى، قال الزعابي: يشكل الإصدار بقيمة 3 مليارات دولار جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية متوسطة الأجل للإمارة. ويعتبر الإصدار هذا استكمالًا للسندات السيادية التي طرحتها أبوظبي بنجاح في إبريل 2020 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار. وقد تم إرجاء الجزء الأصغر البالغ 3 مليارات دولار بشكل تكتيكي حتى نتمكن من الاستفادة من فرصة أكثر ملاءمة في السوق. وبالنسبة للإصدار الجديد، فقد عملنا بسرعة للاستفادة من ظروف سوق الدين المؤاتية، وحققنا أدنى مستوى عائدات في دول مجلس التعاون الخليجي لكل من الشرائح الثلاث.

وأضاف، مستوى الاكتتاب في إبريل الذي بلغ أكثر ب 6.3 مرات من المبلغ المعروض للإصدار، عكس الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، وأكد النجاح الكبير لأول إصدار من هذا النوع من السندات في أبوظبي صحّة توجهاتنا: دفتر طلبات بقيمة بلغت 21 مليار دولار تجاوز ب7 مرات المبلغ المعروض، وتحقيق أدنى مستوى عائدات في دول مجلس التعاون الخليجي في كل من الشرائح الثلاث، وتسعير غير مسبوق داخل منحنى العائد لأبوظبي، ما يؤكد أيضًا أن هذه كانت اللحظة المناسبة للإصدار.

وقال: إنّ أساسيات إمارة أبوظبي تتحدّث عن نفسها بنفسها: لدينا صافي أصول تتجاوز نسبته 200% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخراً. وفي نهاية عام 2019، بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 12.1٪، وهي من بين أدنى المعدلات في العالم. وهذا يضعنا في موقع قوي يمكّننا من الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة في السوق.



سياسات استباقية



وعن توظف عائدات إصدار السندات، أوضح الزعابي، سوف نستفيد من عائدات إصدار السندات السيادية لأبوظبي للعمل على تسريع نمو القطاع غير الهيدروكربوني. ومن خلال صنع سياسات استباقية حصيفة، قمنا ببناء اقتصاد مرن ومستدام يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ووباء «كوفيد-19» لم يفرض علينا تغيير مسارنا، لكنّه سلّط الضوء على أنّ التزامنا بحماية مصادر عائداتنا تجاه التطورات المستقبلية من خلال إعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وفي الوقت نفسه زيادة عائدات الاستثمارات العامّة، وهذا هو المنحى الصحيح.



سندات سيادية



أصدرت إمارة أبوظبي سندات سيادية متعدّدة الشرائح يوم 19 مايو 2020، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار وذلك من خلال إعادة فتح برنامج إصدار السندات الذي طرحته مؤخراً، وقد جذب الإصدار اهتمام المستثمرين عاكساً الثقة الكبيرة بقوة ومرونة اقتصاد أبوظبي.

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شرائح السندات



واستفاد إصدار السندات من الظروف المواتية لسوق الدين، وحقق أدنى مستوى عوائد في دول مجلس التعاون الخليجي لكل من الشرائح الثلاث، التي تكونت من شريحة بقيمة مليار دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 30 عاماً.

ويعتبر الإصدار هذا استكمالًا للسندات السيادية التي طرحتها أبوظبي بنجاح في إبريل 2020 والتي بلغت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، فيما بلغ مستوى الاكتتاب أكثر ب 6.3 مرة من المبلغ المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، لينعكس ذلك في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة.

يؤكد نجاح أول إصدار من هذا النوع من السندات في أبوظبي، بمستوى اكتتاب تجاوز ب7 مرات المبلغ المعروض للبيع، قوة الاستراتيجية الاستباقية للإمارة في إدارة الدين العام والتي تركّز على تعزيز هيكل رأس المال.

وبالإضافة إلى محافظة الإمارة على مستويات دين منخفضة، فإن إجمالي الدين العام لديها البالغ 12.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2019، يعتبر من الأدنى على مستوى العالم، الأمر الذي يؤكد كفاءة السياسات المالية وإدارة الدين الحكيمة للإمارة. وقد لاقت شريحة ال 30 عاماً قبولاً ممتازاً من قبل المستثمرين الدوليين الذين شكّلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، ما يؤكد ثقة المستثمرين في قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل. وتستمر أبوظبي في كونها الكيان السيادي الوحيد في المنطقة الحاصل على التصنيف الائتماني السيادي AA.

يضمن صافي أصول الإمارة والذي تتجاوز نسبته 200% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخراً، بقاء أبوظبي في موقع قوي يمكّنها من الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة في السوق.



تحصين الاقتصاد



قال جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي: يبقى اقتصاد أبوظبي محصناً ضد الاضطرابات الخارجية، بما في ذلك التقلبات في أسعار النفط وغيرها من تداعيات فيروس«كوفيد-19» وعلى الرغم من اضطراب السوق الذي تسبّب فيه الوباء، لا نزال في موقع قوي، والفضل يعود لمرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون وأصول ثابتة متينة، بما في ذلك اثنان من أكبر الصناديق السيادية في العالم. وأضاف: نقدّر ثقة المستثمرين المستمرة، والتي تعتبر شهادة على أسس الائتمان الراسخة لدينا وإمكاناتنا المثبتة في مواصلة النمو الاقتصادي. ويؤكد النجاح في طرح إصدار الدين وتحقيق العوائد المنخفضة التاريخية، نجاح استراتيجيتنا المالية المحصّنة، لا سيما في ظل الرياح المعاكسة التي تصيب الاقتصاد الكلي. وقد مكّنتنا هذه الاستراتيجية من المحافظة على مستويات منخفضة من الدين العام المباشر. ولدى أبوظبي القدرة على زيادة سقف الدين بطريقة استراتيجية حين تتيح ظروف السوق الفرصة للقيام بذلك. وعليه فإننا نحاول الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة في السوق، كجزء من مسؤوليتنا في الحفاظ على ثروة الإمارة.

وسوف يعمل إصدار السندات السيادية لأبوظبي على تسريع نمو القطاع غير الهيدروكربوني من أجل بناء اقتصاد مرن ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد-19» بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وقد تم تسعير السندات بواقع 135 نقطة أساس بأجل 5 سنوات و165 نقطة أساس بأجل 10 سنوات و182.9 نقطة أساس بأجل 30 سنة فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.

وعمل كل من بنك «بي إن بي باريبا» وبنك أبوظبي الأول وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد، كمديري اكتتاب ومحصلين مشتركين.



شرائح السندات:



* مليار دولار لمدة 5 سنوات

* مليار دولار لمدة 10 سنوات

* مليار دولار لمدة 30 سنة