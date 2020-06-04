ارتفاع نسبة الرسائل 50% وتبادل 20 مليار رسالة «ماسنجر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشارت مجموعة من الخبراء المشاركين في ترافيل فورورد خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، أنه في الوقت الذي لم يعد فيه التواصل المباشر وجهاً لوجه ممكناً، نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19، يشهد قطاع السفر تحولات رئيسية لاسيما تلك المتعلقة بتكنولوجيا السفر. حيث أصبحت منصات الدردشة المباشرة عبر الإنترنت أداة أساسية لتفاعل العملاء مع العلامات التجارية في قطاع السفر وشركات الطيران، وكذلك الفنادق والمنتجعات.

خلال شهر مارس 2020 فقط، ارتفع عدد الرسائل المرسلة بنسبة تجاوزت 50% وذلك في البلدان الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن فيس بوك. ففي الوقت الحالي، يتم تبادل أكثر من 20 مليار رسالة دردشة مع الشركات شهرياً عبر تطبيق «ماسنجر».

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وخلال جلسة «نقاشات التجارة التحادثية الخاصة بعلامات السفر» قدم كل من «سارة جينتايل رئيسة الوجهات والفعاليات»، و«أمين ملحس رئيس قطاع الطيران والضيافة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيس بوك»، رؤى حول ما ستقدمه تكنولوجيا السفر بعد عام 2020، بما في ذلك التجارة التحادثية، التي ستساعد العلامات التجارية في قطاع السفر والضيافة على التواصل والتفاعل مع العملاء.

وقالت سارة جينتايل: يفضل المسافرون اليوم التواصل المباشر مع العلامات التجارية، حيث يسعى 54% منهم إلى إجراء حجوزاتهم مباشرةً عبر وكالات السفر عبر الإنترنت، ومن المرجح أن يرتفع هذا التوجه في مرحلة ما بعد كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر 3 توجهات يتبناها المسافرون من خلال التواصل مع العلامات التجارية في قطاع الطيران والضيافة هي: التحديثات المباشرة، الخصومات والعروض، والنصائح المفيدة.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته شركة أوبر، قالت نحو 44% من الشركات إن سلامة موظفيها هي الأولوية الأولى، في حين أشار 60% من أصحاب العمل إلى أنهم سيسمحون فقط للعمال الأساسيين بالتنقل، بينما أكدت 33% من الشركات التي شملتها الدراسة أنها تفكر في تطبيق برامج التنقل اليومية.