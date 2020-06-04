صادرات نفط فنزويلا تهبط لأدنى مستوى في 17 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من «رفينيتيف إيكون»، ووثائق داخلية للشحن من شركة النفط المملوكة للدولة (بي دي في إس أيه)، أن صادرات فنزويلا من النفط هوت في مايو/‏ أيار إلى أدنى مستوى لها منذ 2003 مع تسبب عقوبات أمريكية بكبح الشحنات وتوقف شركتين مكسيكيتين تعملان كوسيطين لمبيعات الخام الفنزويلي، عن استلام النفط.

وفرضت واشنطن عقوبات على فنزويلا لقطع الإيرادات النفطية عن الرئيس نيكولاس مادورو، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للبلد العضو في منظمة أوبك، وتحطيم قبضته على السلطة.

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وأظهرت بيانات «رفينيتيف إيكون» ووثائق لشركة النفط الفنزويلية اطلعت عليها «رويترز»، أن الشركة ومشاريعها المشتركة صدرت 451 ألفاً و935 برميلاً في اليوم من الخام، و18 شحنة من الوقود الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ إضراب عام أصاب الاقتصاد الفنزويلي بالشلل، وكبح إيرادات النفط بين ديسمبر/‏ كانون الأول 2002 ويناير/‏ كانون الثاني 2003.

وهبطت الصادرات 50 في المئة من المتوسط الذي سجلته في الفترة من يناير/‏ كانون الثاني، حتى إبريل/‏ نيسان.

(رويترز)