شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تعلّق رحلات الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الولايات المتحدة تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها، اعتباراً من 16 يونيو، بعدما منعت بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين، رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19. وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأمريكية، أن «شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتباراً من 1 يونيو، وأن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي».

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