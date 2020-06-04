شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد بريطانيا يواصل الانكماش بوتيرة أبطأ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أمس الأربعاء، أن الاقتصاد البريطاني ظل في اتجاه نزولي حاد في مايو/ أيار، غير أن وتيرة التراجع هدأت مقارنة بالانهيار الذي شهده إبريل/ نيسان، واستفادت بعض الشركات من تخفيف إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمدير المشتريات الذي يجمع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية الكبيرين في بريطانيا إلى 30.0 من 13.8 في إبريل/ نيسان بارتفاع من قراءة أولية في مايو/ أيار عند 28.9.
من جهة أخرى قال مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا تريد تعهدات ملزمة بشأن الوصول إلى الأسواق المالية لتفادي انقطاع نظامها المالي فجأة عن التكتل، وهو طلب رفضته بروكسل.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء «المملكة المتحدة تسعى إلى إدارة مشتركة لقرارات التكافؤ المالي».
وقال إن المفوضية الأوروبية التي تتفاوض مع بريطانيا بالنيابة عن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي رفضت الفكرة.
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