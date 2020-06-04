«شعاع» تواجه جمود الائتمان بهيكلة الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «شعاع كابيتال»، عن تركيزها على تقوية حضورها ونشاطها في تقديم خدمات إعادة هيكلة الشركات لدعم وتنشيط قطاع الأعمال، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى سيطرة حالة من الجمود على أسواق الائتمان وتعريض عدد من الشركات إلى صعوبات ومخاطر على مستوى وفرة السيولة والملاءة المالية، وهنا تبرز أهمية الحلول المالية التي توفرها شعاع عبر خدمات إعادة الهيكلة والتي تتيح للشركات المتعثرة إمكانية الحصول على مصادر جديدة للتمويل، وتجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي مبادرة فورية منها تفاعلاً مع التطورات التي شهدتها الأسواق، قامت شعاع بتعزيز مجموعتها الواسعة والمتنوعة من خدماتها الاستشارية لمساعدة الشركات على زيادة رؤوس أموالها من خلال مجموعة من الأدوات تشمل التمويل المختلط، القروض الثانوية، والقروض الآجلة، والأدوات ذات الدخل الثابت والأسهم الممتازة، وغيرها من الأدوات المالية.

وقامت الشركة على مر السنوات الماضية بهيكلة أكثر من 4 مليارات دولار من صفقات تمويل الدين، بما فيها حوالي مليار دولار من عمليات التمويل البديل ذات العائد المرتفع.

ويقول جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع كابيتال»: لجائحة كوفيد-19 أثر واضح في كافة الأنشطة، حيث تسببت في جمود أسواق الائتمان ووضعت العديد من الشركات على حافة الإفلاس. وكانت الإمارات من بين أولى الدول التي أعلنت عن حزمة تحفيز مالي لدعم قطاع الأعمال وإعادة توجيهه إلى الأسس السليمة لاستعادة نشاطه السابق. ندرك أن قطاع الشركات بحاجة دائمة للوصول إلى مصادر الإيرادات والسيولة، خاصة مع استعداد كافة دولة العالم إلى التعامل مع مرحلة ما بعد «كوفيد-19». ومن خلال تعزيز نشاطنا في مجال إعادة هيكلة الشركات، فإننا نعمل على زيادة دعمنا لقطاع الأعمال ومساعدته على الخروج من الأزمة الحالية أكثر قوة وأكثر استقراراً.