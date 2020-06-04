«الاتحادية للضرائب»: الإمارات من أسرع الدول في مواجهة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، أن الإمارات من أسرع الدول في اتخاذ الإجراءات الاستباقية، ووضع وتنفيذ خطط شاملة على كافة المستويات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد - عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد - بمشاركة الإمارات ضمن 178 مشاركاً من 38 دولة ومنظمة من كافة أنحاء العالم، وتم خلاله بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق» وأهم الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، وإزالة العقبات أمام حركة التجارة والاستثمار العابر للحدود. كما بحث المنتدى سبل تنسيق جهود الدول الأعضاء للحد من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد على المنطقة والعالم، وتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في المنتدى في هذا المجال.

واستعرض مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال كلمته بالاجتماع، الجهود المكثفة التي بذلتها الإمارات والاستجابة السريعة التي تمت على كافة المستويات لمواجهة هذه الجائحة العالمية، للمحافظة على الصحة العامة وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.وقال خالد البستاني: حرصت الهيئة الاتحادية للضرائب على اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي في المرحلة الراهنة، فتم تمديد الفترة الضريبية للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً، كما تم تحديد تاريخ بديل استثنائي للحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة، كما قامت الهيئة بتأجيل بدء تطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من تطبيق نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته إلى الأول من يناير 2021 بدلاً من الأول من يونيو 2020 كما كان محدداً سابقاً.