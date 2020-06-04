500 علامة تجارية تجدد تسجيلها في الإمارات خلال مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد العلامات التجارية التي بادرت لإعادة تجديد تسجليها في دولة الإمارات 500 علامة خلال مايو 2020، وذلك في مؤشر يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة كحاضنة مميزة ومركز إقليمي لعمل كبريات الشركات العالمية.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، أن قائمة العلامات التجارية التي قامت بتجديد تراخيصها خلال الشهر الماضي تشمل علامات شركات عالمية كبرى من مختلف دول العالم.

وكان العام الماضي شهد زيادة بنسبة تجاوزت 15% مقارنة مع العام 2018 في عدد العلامات التجارية التي تتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً لإدارة أعمالها، في خطوة تعكس استمرار ريادة الدولة كبيئة جاذبة لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتعد الإمارات من أكثر الدول التي حرصت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين وتأسيس مرافق بنية تحتية متميزة مما جعلها ضمن قائمة الأكثر تنافسية إقليمياً ودولياً بشهادة العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة.

وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي الإمارات بالمرتبة ال11 عالمياً والأولى عربياً وذلك للعام السادس على التوالي، كما نجحت الدولة في حجز مكانها ضمن قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في أكثر من نصف المحاور العشرة للتقرير والتي تشمل سهولة دفع الضرائب وتوصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الممتلكات وغيرها من المحاور الأخرى.

ويعد قطاع التجزئة من أكثر القطاعات استقطاباً لكبريات العلامات التجارية العالمية للعمل انطلاقاً من الإمارات والتي تجاوز عددها 63 علامة وهو الأمر الذي مكن الدولة من التقدم على عدد كبير من الدول العريقة في العمل التجاري ومن ضمنها المملكة المتحدة وألمانيا.

ويتضح من خلال استعراض قائمة علامات الشركات التجارية التي قامت بتجديد تسجيلها في سجلات الجهات المختصة في الدولة، شمولها علامات تجارية لكبريات الشركات الأمريكية والصينية واليابانية والبريطانية والألمانية وغيرها من الدول المتقدمة الأخرى.



الإمارات الأولى في استقطاب أقوى العلامات التجارية



يشار إلى أن الإمارات كانت تصدرت المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط خلال العام الماضي إلى جانب المملكة العربية السعودية من حيث استقطابهما لأقوى العلامات التجارية، بحسب تقرير (أقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط 2019)، الصادر عن شركة «براند فاينينس» البريطانية، حيث حازت الدولة 19 علامة تجارية ضمن أقوى 50 علامة تجارية في المنطقة.(وام)