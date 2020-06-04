شكرا لقرائتكم خبر عن لا بـديـل لمنتجـي النـفـط عـن اتفـاق جديـد شـامـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد الصياد

نقلت وكالة أنباء «رويترز» من موسكو عن نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين يوم الأربعاء 6 مايو، قوله، إنه من غير المتوقع أن يعود الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة بسرعة، وأن منتجي النفط المحليين الروس سيكونون قادرين على استعادة إنتاج النفط بسرعة، في غضون أسابيع أو أشهر.

وقد أشار إلى نقطة مهمة هنا، وهي تقديره بأن بعض البلدان التي تعمل فيها شركات النفط الدولية الكبرى، قد تواجه صعوبات في التمسك بالتزاماتها المتفق عليها في ترتيبات تخفيضات إنتاج النفط العالمية. وهو محق في ذلك إذا كان يقصد أن الأمر يشمل شركات النفط الروسية أيضاً التي هي أكبر متحفز للتحلل من الالتزامات التي أنشأها انخراط روسيا في ترتيبات الخفض المنسق (مع السعودية) لإنتاج النفط، في إطار ائتلاف «أوبك بلس».

ولأن إنهاء الإغلاق الاقتصادي في العالم، سينعش الطلب العالمي على الوقود، ومن ضمنه النفط، وبالنظر إلى حاجة الدول ال23 الأعضاء في ائتلاف «أوبك بلس»، الماسة والملحة إلى المال، فإن الراجح أن يتراجع مستوى الالتزام بتعهدات الخفض إلى المستوى الأدنى، بما في ذلك الدول المعروف عنها التزامها الكامل بحصص خفضها الإنتاجي، ناهيك عن اللاعبين الكبار غير المقيّدين بأية التزامات بالخفض، مثل شركات النفط في الولايات المتحدة، وكندا والبرازيل والنرويج.

أمام مثل هذا الاحتمال الكبير الذي ينطوي على تضحية بسعر البرميل مقابل الحصول على إيرادات مالية مطلوبة بإلحاح لتمويل الإنفاق (الجاري بالدرجة الأولى قبل التفكير في الإنفاق الاستثماري)، سيتعين على كافة منتجي النفط في العالم، أن يتذكروا السيناريو الأسود الذي آل إليه مصير خام غرب تكساس الوسيط، عندما سجل سعراً سلبياً للمرة الأولى في التاريخ، حين أغلق على 37.63 دولار للبرميل يوم 20 أبريل 2020، حيث وجد تجار النفط أنفسهم عالقين بين زيادة العرض الهائلة وعدم وجود أماكن لتخزينه.

على مستوى التوقعات، فإن بعض المشتغلين في سوق النفط، يعتقدون أن سعر النفط لن يتعافى ليقترب من مستويات ما قبل كورونا، قبل شهر يونيو 2022، وإذا حان ذلك التاريخ أي بعد سنتين فهم يعتقدون أن سعر البرميل سيتراوح بين 30 و40 دولاراً أمريكياً.

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ومثل هذه التوقعات الواقعية يتشارك فيها لفيف من الاقتصاديين النفطيين المتفائلين بشأن البرهة الزمنية التي سيستغرقها ارتداد دورة الركود نحو موجة تعافٍ قوية، مع تدافع الدول لإنهاء إغلاقاتها.

مثل هذا الوضع غير المواتي لجميع منتجي النفط، التقليدي والصخري، ومثل هذا المستوى من الأسعار المتدني بالنسبة لهم جميعاً دون استثناء، يحتم عليهم المبادرة سريعاً للتلاقي والتشاور بهدف عقد صفقة تاريخية تشمل جميع أطراف سوق صادرات النفط في العالم من دون استثناء. الفرصة مازالت قائمة أمام الجميع، فهناك اجتماع «أوبك بلس» بعد بضعة أيام (في العاشر من يونيو الجاري).

في هذا الاجتماع، وبناء على ما تسرب من أنباء، يتعين منذ الآن، ألا ترتكب موسكو خطأ حساباتها في اجتماع 6 مارس الماضي. يجب على الكرملين أن يضبط حركة القيادات التي أوكل إليها مهمة إدارة قطاع النفط والغاز في البلاد، وأن يلزمها باتفاق تمديد خفض الإنتاج، أو حتى زيادة هذا الخفض (9.7 مليون برميل يومياً، نصيب روسيا والسعودية 5 ملايين برميل مناصفة).

وبعد أن تضبط «أوبك بلس» شؤونها الداخلية، وخاصة روسيا، يتعين عليها التحرك لجذب الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والنرويج، إلى صيغة اتفاقية إطارية أوسع، من أجل قطع الطريق على شركات هذه الدول لاستغلال حصص الخفض والأسعار المرتفعة التي ستنجم عنها، ناهيك عن استغلال المضاربين لهذه «الثغرة» الانضباطية لصناع السوق وتجاره.

نعلم أن عملية إغلاق الآبار Shutting in a well، بغرض وقف الإنتاج، وإعادة تشغيلها، لها تكاليف باهظة (تتراوح تكلفة إغلاق بئر واحدة في الولايات المتحدة بين 20,000 و40,000 دولار، بينما تقدر شركات خدمات البئر تكلفة إعادة فتحها بحوالي 20,000 دولار). ذلك أن بئر النفط ليس مثل مفتاح الضوء الذي يمكنك النقر عليه وإيقافه. فإعادة تشغيل الآبار القائمة يستغرق بعض الوقت. وهذا أحد الأسباب التي تدفع شركات النفط الروسية والأمريكية، إلى مغالبة توجيهات المستوى السياسي بالالتزام بحصص خفض محددة تُمليها ظروف السوق والاقتصاد العالمي الراهنة. ولكن هذه الظروف بالذات هي ما تتطلب من كافة الدول الرئيسية المصدرة للنفط (13 دولة عضواً في أوبك بلس، 10 دول منضوية في تحالف «أوبك بلس» مع الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل، والنرويج)، التلاقي من أجل إبرام الصفقة التاريخية سالفة الذكر.

* كاتب بحريني