شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «ويز إير»: مشروعنا مع أبوظبي أكبر من المخطط له والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» التي تتخذ من المجر مقراً لها، إن مشروعاً مشتركاً مقره أبوظبي سيكون أكبر من المخطط له في الأصل؛ ليضم ست طائرات ارتفاعاً من ثلاث.
ويبدأ المشروع المشترك مع شركة القابضة الحكومية في أبوظبي تسيير رحلات في أكتوبر/ تشرين الأول؛ حيث يجري طرح تذاكر للبيع اعتباراً من يونيو/ حزيران إلى وجهات في أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال فارادي ل(رويترز) أمس الأربعاء «نتطلع للبدء على نطاق أكبر مقارنة بما كان مخططاً له في الأصل» مشيراً إلى أن الشركة شهدت فرصاً ناشئة على الرغم من تحديات «كوفيد-19». وأضاف: «نتطلع إلى البدء بست طائرات».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس «ويز إير»: مشروعنا مع أبوظبي أكبر من المخطط له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.