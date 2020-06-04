رئيس «ويز إير»: مشروعنا مع أبوظبي أكبر من المخطط له

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير» التي تتخذ من المجر مقراً لها، إن مشروعاً مشتركاً مقره أبوظبي سيكون أكبر من المخطط له في الأصل؛ ليضم ست طائرات ارتفاعاً من ثلاث.

ويبدأ المشروع المشترك مع شركة القابضة الحكومية في أبوظبي تسيير رحلات في أكتوبر/ تشرين الأول؛ حيث يجري طرح تذاكر للبيع اعتباراً من يونيو/ حزيران إلى وجهات في أوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال فارادي ل(رويترز) أمس الأربعاء «نتطلع للبدء على نطاق أكبر مقارنة بما كان مخططاً له في الأصل» مشيراً إلى أن الشركة شهدت فرصاً ناشئة على الرغم من تحديات «كوفيد-19». وأضاف: «نتطلع إلى البدء بست طائرات».