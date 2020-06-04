شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج كازاخستان في مايو يفوق حصتها في «أوبك +» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر بالقطاع ل«رويترز»، أمس الأربعاء، إن كازاخستان قلصت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 10% على أساس شهري إلى 1.689 مليون برميل يومياً في مايو/أيار، وأخفقت في الوفاء الكامل بالتزامها بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج، يفوق حصتها في «أوبك +».
وكان من المقرر أن تخفض كازاخستان إنتاجها النفطي بنسبة 22% مقارنة مع متوسط مُسجل في الربع الأول. ولا يشمل الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز؛ لكن لم يكن هناك أي رقم منفصل متاح. (رويترز)
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