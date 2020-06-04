شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة: تعليق غرامات تجديد الرخص الصناعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن تعديل مهلة التجديد لخدمتي: الرخص الصناعية، والموافقة المبدئية.

وذكرت الوزارة أن تعديل المهلة بدأ اعتباراً من أول مارس إلى نهاية شهر يونيو الجاري، وبناء عليه سيتم تعليق إصدار أي غرامة مالية ناتجة عن التأخير في تجديد الخدمات بعد صدور القرار.

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