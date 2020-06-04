الأسهم تواصل بدايتها المثالية في يونيو بمكاسب إضافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية بدايتها المثالية في شهر يونيو/‏حزيران الجاري، لتضيف مكاسب جديدة للجلسة الثالثة على التوالي، معززة بمشتريات مؤسساتية، تركزت في على أسهم البنوك والعقار، ولامس على إثرها مؤشر سوق دبي حاجز أل 2000 نقطة، مرتفعاً 0.76%، فيما صعد سوق أبوظبي 0.17%.

وفيما شهدت الأسواق عمليات جني أرباح جزئية، نشطت التداولات على «إعمار العقارية» في سوق دبي وأغلق مستقراً، في حين جذب «أبوظبي الأول» 41% من سيولة سوق العاصمة، وارتفع 0.17%.



خليجياً



وعلى صعيد الأسواق الخليجية الأخرى، ارتفع مؤشر سوق البحرين 0.45%، أمام انخفاضات السوق السعودي 0.99%، و«الكويتي» 0.15%، و«مسقط» 0.15%.

وسجلت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 470.7 مليون درهم، منها 209.7 مليون درهم في دبي، و261 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 225.45 مليون سهم.وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 17 شركة.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 1999.71 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات والتأمين. وارتفع قطاع العقار 0.56% نتيجة ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.5%، و«إعمار مولز» 2.23%، و«الاتحاد العقارية» 0.73%، و«ديار» 1.14 %، و«أرابتك» 0.35% في مقابل نزول «داماك» 0.45%.

وزاد قطاع البنوك 0.82% إثر صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.56%، و«دبي الإسلامي» 1.97%، و«أملاك للتمويل» 0.62%، و«جي إف إتش» 0.74%. وارتفع قطاع الاستثمار 1.7% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.68%، و«سوق دبي المالي» 2.51% في مقابل نزول «شعاع كابيتال» 1.52%.

وصعد قطاع النقل 1.21% بعد صعود «أرامكس» 3.77%، و«الخليج للملاحة» 0.54% في مقابل نزول «العربية للطيران» 1.78%.



سوق أبوظبي

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وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 4284.73 نقطة مع ارتفاع مؤشرات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

وزاد قطاع البنوك 0.68% بفعل ارتفاع «أبوظبي التجاري» 4.6%، و«أبوظبي الأول» 0.17%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.88%.

وارتفع قطاع العقار 1.35% نتيجة ارتفاع «الدار» 1.16%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.24%.

كما ارتفع قطاع الطاقة هامشياً 0.07% مدعوماً بارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.69% .

وزاد قطاع الاستثمار 0.16% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.36%.



الأكثر تداولاً



وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 54.2 مليون درهم، مغلقاً عند 2.57 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر التداولات «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 107.6 مليون درهم، ليغلق عند 11.5 درهم.

وسجل «أرامكس» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 3.77% مغلقاً عند 3.3 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «المصرف الخليجي التجاري» بنزوله بالحد الأقصى 5% ليغلق عند 0.38 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي «أبوظبي التجاري» بنسبة ارتفاع 4.6% مغلقاً عند 5 دراهم، و كان أكبر الخاسرين «أكسا للتأمين» بهبوط بالحد الأقصى 5% إلى 0.323 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 41.4 مليون درهم محصلة شراء.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 41.4 مليون درهم محصلة بيع.وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 13 مليون درهم محصلة شراء.واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 13 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «إعمار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«دي إكس بي».



المحافظ الاستثمارية



واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 44.9 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.4 مليون درهم في دبي، و35 مليون درهم في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 44.9 مليون درهم محصلة بيع.