شبكة الجيل الخامس تصل قمة إيفرست



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت «هواوي» و«تشاينا موبايل» في الارتقاء باتصالات الجيل الخامس إلى ارتفاع جديد من خلال وضع شبكة على قمة جبل إيفرست إثر الانتهاء من بناء أعلى محطة أساسية للجيل الخامس في العالم والتي تقع على ارتفاع 6500 متر. وتمكّن هواوي شركة تشاينا موبايل من تشغيل شبكتها المزدوجة «جيجابت» على جبل إيفرست بفضل إطلاق شبكة الألياف البصرية «جيجابت» على ارتفاع 6500 متر.

وتوفر هواوي حلولاً شاملة لشركة تشاينا موبايل من أجل إنشاء شبكة جيجابت المزدوجة، حيث تم بناء المحطات الأساسية في المخيم الأساسي على جبل إيفرست على ارتفاع 5300 متر والمخيم الانتقالي الذي يقع على ارتفاع 5800 متر والمخيم الأمامي على ارتفاع 6500 متر.

وتم استخدام تقنيات هواوي من الجيل الخامس AAU وSPN في المحطات الأساسية، حيث يشرف على عمليات صيانة وتحسين الشبكة عشرات المختصين الذين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مناطق تقع على ارتفاعات تفوق 5300 متر لضمان تشغيل الشبكة بشكل سلس.