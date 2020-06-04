طيران الإمارات وفلاي دبي تستأنفان رحلات الترانزيت عبر دبي قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

رحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة المسافرين على رحلات الترانزيت.

وأضاف سموه في تعليق مقتضب بالقول: «سوف تعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي».

جاء ذلك عقب إعلان د.سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال السماح لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

ويشمل قرار رحلات الترانزيت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية، ومن خلال الناقلات الوطنية، طيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران. وستقوم الناقلات الوطنية خلال الأيام القادمة بالإعلان عن تفاصيل ومستجدات الإجراءات المتعلقة بأنشطتها.

جدير بالذكر أن طيران الإمارات استأنفت رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات، اعتباراً من 21 مايو الماضي، بما في ذلك رحلات المتابعة بين المملكة المتحدة وأستراليا.

ولا يزال قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة، ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتاً بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم.