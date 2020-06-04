تراجع إيرادات فوائد أكبر 10 بنوك 6.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر تقرير «ألفاريز آند مارسال»، بعنوان: «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات في الربع الأول لعام 2020» أن أكبر 10 بنوك إماراتية سجلت انخفاضاً بنسبة 6.3٪ في إيرادات الفوائد على أساس فصلي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة المنخفضة.

وانخفض صافي الربح بنسبة 22.4٪ على أساس فصلي؛ بسبب انخفاض 3.6٪ في الدخل التشغيلي، وزيادة 35٪ في المخصصات. ونتيجة لذلك، تأثر متوسط العائد على حقوق المساهمين في ظل انخفاض الدخل التشغيلي؛ بسبب سلسلة من تخفيضات الأسعار وزيادة المخصصات.

وفي ظل تداعيات وباء «كوفيد-19»، تأثر القطاع العقاري بشكل كبير في دولة الإمارات؛ حيث انخفض انكشاف البنوك للقطاع بنحو مئة نقطة أساس ( على الرغم من الارتفاع مع بداية الربع الأول من العام). وتستمر الضغوط على القطاع العقاري؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وكذلك الفائض في المعروض العقاري. وقد ساهم مصرف الإمارات المركزي في تعزيز أنشطة الإقراض؛ من أجل دعم القطاع، إلا أنه يتوجب على البنوك المحافظة على رأس مال إضافي.

واعتمدت شركة «ألفاريز آند مارسال» في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية؛ من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.

وعلق أسد أحمد: «لقد تأثرت ربحية البنوك الإماراتية بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2020؛ وذلك في ظل انخفاض دخل الفوائد وتأثير زيادة المخصصات على صافي الربح. ونتوقع أن تشهد البنوك زيادة كبيرة في القروض المتعثرة خلال الفترة المقبلة، وستزيد الضغوط على البنوك بشكل واضح؛ حيث إن أداء القطاع المصرفي تأثر فقط خلال شهر واحد من الربع الأول. وكذلك ساهم المصرف المركزي في دعم القطاع، وتخفيف تلك الضغوط، والتي تمثلت في وقف سداد القروض والفوائد وتخفيض رؤوس المال للبنوك، وهو ما ساهم في تأخير ظهور هذه التأثيرات على البيانات المالية للبنوك».