شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً أعلى 1.25 مقابل الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل التفاؤل حيال استئناف المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإحراز تقدم في ملف "بريكست".



وتعول الأسواق على إظهار الحكومة البريطانية بزعامة "بوريس جونسون" مزيدا من المرونة في مفاوضات ما بعد "بريكست" مع بروكسل.



وكانت بريطانيا قد نفذت بشكل رسمي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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وتحاول المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق يعيد صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد الخروج.



من ناحية أخرى، تكافح المملكة المتحدة للسيطرة على وباء كورونا بالتزامن مع إجراءات إعاددة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع نشاط القطاع الخدمي في بريطانيا إلى 29 نقطة في مايو/أيار بينما توقع محللون القراءة 27.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش عند 1.2574، وسجل اعلى سعر عند 1.2581 في حين اقل سعر عند 1.2566.