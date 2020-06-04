شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على تراجع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الإقبال بشكل واسع النطاق على أسواق الأسهم وتجاهل الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.

Advertisements



ولا تزال تداعيات مقتل مواطن أمريكي من أصول إفريقية تلقي بظلالها على الساحة في الولايات المتحدة حيث تستمر أحداث العنف في عدد من المدن.



واظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 2.76 مليون وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقع محللون فقدان نحو تسعة ملايين وظيفة خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7% أو ما يعادل 29.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1704ز8 دولار للأوقية، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1738.9 دولار وأقل سعر عند 1690.3 دولار.