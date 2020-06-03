شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-6-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 558.620 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهم القلعة للاستشارات المالية، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مصر للفنادق، التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العامة للصوامع والتخزين. إيقاف تداول 18 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهم القلعة للاستشارات المالية، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مصر للفنادق، التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العامة للصوامع والتخزين.

البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 558.620 مليار جنيه. البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 558.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.97% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 243.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 278 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10424 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1564 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12034 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3981 نقطة.

Advertisements

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 663 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.





النيل لحليج الأقطانأعلنت إدارة البورصة المصرية، مخاطبتها مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011، وذلك في ضوء حرصها على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، وجاء خطاب البورصة للشركة في ضوء إفصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. النيل لحليج الأقطانأعلنت إدارة البورصة المصرية، مخاطبتها مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة، وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011، وذلك في ضوء حرصها على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، وجاء خطاب البورصة للشركة في ضوء إفصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مليون سهم، 115 ألف سهم، 221 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمنتجعات السياحية، 22.3 ألف سهم، 7.6 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المهندس للتأمين وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 18602 سهم، 1136 سهم، على التوالي.

وطالبت إدارة البورصة، بحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، مسئولي النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح أيضا عن مضمون حكم محكمة القضاء الإداري، وكذا الإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في هذا الشأن.





مصر للفنادق أعلنت شركة مصر للفنادق، عن شراء شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي-تكنوليس، 91852 سهم بسعر 9.76 جنيه بقيمة إجمالية 896.5 ألف جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.816% إلى 10.048%، مضيفة أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.