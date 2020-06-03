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شكرا لقرائتكم خبر عن بنكان يساندان فرض قانون صيني في هونج كونج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنكا اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد اليوم الأربعاء مساندتهما لفرض الصين قانون للأمن القومي على هونج كونج، وذلك في انحراف عن سياستهما المعتادة للحياد السياسي.
وقال اتش اس بي سي إن الرئيسي التنفيذي لعمليات البنك في منطقة آسيا-الباسفيك وقًع عريضة تساند القانون. وأضاف البنك في تدوينة على وسائل للتواصل الاجتماعي في الصين أنه "يحترم ويؤيد كل القوانين التي تكفل استقرار النظام الاجتماعي في هونج كونج".
وقالت بنك ستاندرد تشارترد إنه يعتقد أن القانون يمكن أن "يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهونج كونج في الأجل الطويل".
ويوجد مقر كل من البنكين في بريطانيا، لكنهما لهما تركيز كبير على آسيا.
وتراجع أصول اتش اس بي سي، وهو الآن أكبر بنك في أوروبا، إلى هونج كونج التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997 .
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