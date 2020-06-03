شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3- 6 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-6 -2020، وجاء أبرزها: إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 558.620 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركة إيقاف تداول 18 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهم القلعة للاستشارات المالية، العربية لحليج الأقطان، بلتون المالية القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مصر للفنادق، التوفيق للتأجير التمويلي-إيه.تي.ليس، برايم القابضة للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العامة للصوامع والتخزين.





البورصة تربح 3 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 558.620 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 378.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.4 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.97% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.44%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.02%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 45.1 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 243.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.9 مليون جنيه، 278 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10424 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1564 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12034 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 3981 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 663 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 25.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.63%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 14.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

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- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 6 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.10%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 9.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.66%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 31.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 24.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 2.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.