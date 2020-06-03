فيات تؤجل استئناف انتاج سيارتها باندا بسبب طلب ضعيف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول نقابي اليوم الأربعاء إن شركة فيات كرايسلر ستؤجل استئنافا مزمعا لإنتاج سيارتها الصغيرة باندا في مصنعها قرب نابولي في جنوب إيطاليا بسبب طلب ضعيف في السوق.

وأضاف أن الشركة أخطرت نقابات أنه بسبب الأزمة المستمرة في سوق السيارات والتي أثارها تفشي فيروس كورونا، فإنها لم تقرر حتى الآن متي ستستأنف انتاج باندا.

وقال المسؤول إن الشركة تريد تفادي استئناف الإنتاج، الذي كان مقررا في البداية أن يكون في الثامن من يونيو حزيران، ثم وقفه مرة أخرى.

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وأضاف أن الشركة اختارت الانتظار لحين توفر بيانات بشأن المبيعات في بداية يونيو حزيران لتقرر ما هو الوقت المناسب.

وامتنعت فيات كرايسلر عن التعقيب.

وهبطت مبيعات السيارات الجديدة في إيطاليا لخامس شهر على التوالي في مايو أيار عندما بدأت روما رفعا تدريجيا لإجراءات العزل العام مع تراجع تسجيلات السيارات الجديدة في أرجاء البلاد 49.1 بالمئة وتسجيلات سيارات فيات كرايسلر 57.2 بالمئة.