شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تعلن تعقب كافة أجهزة "آيفون" المسروقة في أحداث العنف والنهب بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "آبل" أنها تعطل وتتعقب كافة جوالات "آيفون" التي تم سرقتها في أحداث العنف والنهب الذي طال عددا من المتاجر في مختلف المدن والولايات الأمريكية.



يأتي ذلك وسط أحداث عنف واضطرابات تبعت مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي في مدينة مينابوليس الأمريكية، وهو حادث وصف بالعنصري وأثار غضبا عارماً.

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ومن بين المدن التي شهدت سرقة جوالات "آيفون" واشنطن العاصمة وبورتلاند وفلادلفيا ولوس انجلوس ونيويورك، وبالطبع، لا تريد "آبل" استيلاء لصوص على جوال مثل "آيفون 11 برو ماكس" الذي يقدر سعره بنحو 1099 دولارا.



وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"ريديت"، ظهرت صور بها رسائل من "آبل" إلى جوالات "آيفون" المسروقة وبها عبارة "هذا الجوال مسروق ونحن نتعقبه وسوف يتم تعطيله".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بحلول الساعة 19:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 325 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 325.1 دولار وأقل سعر عند 322.3 دولار.