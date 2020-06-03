شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يزيد خسائره رغم صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات حكومية أفضل من التوقعات.



وكشفت بيانات "إيه دي بي" عن فقدان القطاع الخاص الأمريكي نحو 2.76 مليون وظيفة خلال مايو/أيار بينما توقع محللون فقدان نحو تسعة ملايين وظيفة خلال نفس الفترة.



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية غدا الخميس عن بيانات عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، كما ستكشف يوم الجمعة عن تقرير الوظائف الشهري.

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وركز المستثمرون على التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي متجاهلين أحداث العنف والشغب في عشرات المدن والولايات.



يأتي ذلك احتجاجات على مقتل أحد المواطنين من أصول إفريقية على يد شرطي في حادث وصف في المجتمع الأمريكي بالعنصري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.