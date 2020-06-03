شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره رغم انخفاض غير متوقع في المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وصدور بيانات كشفت عن انخفاض المخزون الأمريكي على خلاف المتوقع.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم في بياناتها الرسمية انخفاض مخزون الخام بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي خلافا لتوقعات بارتفاع قدره 3.5 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن امس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض مخزون النفط بحوالي 483 ألف برميل في نفس الفترة.

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ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليبوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 36.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 35.8 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.4% إلى 39.4 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 40.5 دولار وأقل سعر عند 38.7 دولار.