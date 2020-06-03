شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع عقب قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي بشان الفائدة والذي كان متوقع بشكل كبير.



وقرر البنك المركزي الكندي تثبيت معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في سياسة نقدية ستبقى على الأرجح لفترة من أجل دعم الاقتصاد للصمود في مواجهة تبعات فيروس كورونا.

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وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم بأن البيانات والمؤشرات الصادرة تؤكد مدى تضرر الاقتصاد العالمي من تبعات فيروس كورونا وعدم اليقين بشأن التعافي المحتمل في الفترة المقبلة لا سيما مع الاتجاه نحو ركود عميق.



ومع ذلك، تحسنت الظروف المالية قليلا كما ارتفعت أسعار السلع في الأسابيع القليلة الماضية بعد هبوط حاد بسبب أزمة الفيروس التاجي، وذلك ما يلمح إلى تعاف محتمل بسبب إجراءات إعادة فتح الاقتصادات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7415، وسجل أعلى سعر عند 0.7419 وأقل سعر عند 0.7368.