شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي إضافي ليكسر مستوى 1719.00 ويختبر الدعم المحوري 1691.00 ويستقر عنده الآن، بانتظار حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1764.00، مع الانتباه إلى أن كسر 1691.10 سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي ليفتح الطريق أمام زيارة محتملة لمناطق 1646.00 على المدى القريب.

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