شكرا لقرائتكم خبر عن نفط عُمان تسليم أغسطس يسجل 40.85دولار للبرميل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهرأغسطس القادم اليوم 40.85دولار للبرميل وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 46 سنتا مقارنة بسعر أمس الذى بلغ 40.39دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم23.65منخفضا بمقدار 11.19دولار مقارنة باسعار تسليم شهر مايو الماضي.

وارتفعت أسعار النفط اليوم ، وتخطى خام القياس العالمي برنت 40 دولارا للبرميل لأول مرة في مارس بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد منتجين رئيسيين تخفيضات للإنتاج وأن يعزز التعافي من جائحة كورونا الطلب على الوقود وفقا لرويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 78 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 40.35 دولار للبرميل. وكان العقد قد صعد إلى 40.53 دولار وهو أعلى مستوى منذ السادس من مارس بعدما كسب 3.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

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وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.06 دولار ما يعادل 2.9 بالمئة إلى 37.87 دولار للبرميل وكان قد بلغ 38.18دولار للبرميل وهو أيضا أعلى مستوى منذ السادس من مارس. وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9 بالمئة.