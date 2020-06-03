شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات الشراء الجديدة للسلع الأمريكية الصنع تواصل الهبوط في أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأمريكية الصنع هبوطا حادا في أبريل نيسان كما تراجعت خطط الشركات للإنفاق على المعدات بخطى أسرع من المتوقع، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ظلت راكدة في بداية الربع الثاني وسط جائحة كوفيد-19 .

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن طلبيات المصانع هبطت 13.0 بالمئة بعد انخفاض بلغ 11.0 بالمئة في مارس آذار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تهبط الطلبيات 14 بالمئة في أبريل . وعلى أساس سنوي انخفضت طلبيات المصانع 8.0 بالمئة في أبريل .

لكن التراجع في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11 بالمئة من نشاط الاقتصاد الأمريكي، يقترب من الاستقرار على الأرجح. وقال معهد إدارة المعروض يوم الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في أمريكا ارتفع من أدنى مستوى له في 11 عاما في مايو