شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: أوبك تخطط لعقد اجتماعين للجنتيها حول منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران من أوبك لرويترز اليوم الأربعاء إن المجموعة تخطط لعقد اجتماعين للجنتها الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة حول منتصف يونيو .
وقال أحد المصدرين إنه بعد أن تصدر أرقام انتاج النفط من المصادر الثانوية، فإن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة سيعقد وبعده بيوم سيعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.
وما زالت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، تناقش موعدا لاجتماعها الوزاري الذي سيعقد عبر الفيديو.
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