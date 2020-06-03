مصادر: أوبك تخطط لعقد اجتماعين للجنتيها حول منتصف يونيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران من أوبك لرويترز اليوم الأربعاء إن المجموعة تخطط لعقد اجتماعين للجنتها الفنية المشتركة ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة حول منتصف يونيو .

وقال أحد المصدرين إنه بعد أن تصدر أرقام انتاج النفط من المصادر الثانوية، فإن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة سيعقد وبعده بيوم سيعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة.

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وما زالت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا، تناقش موعدا لاجتماعها الوزاري الذي سيعقد عبر الفيديو.