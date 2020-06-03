الاقتصاد

هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم في بياناتها الرسمية انخفاض مخزون الخام بنحو 2.1 مليون برميل إلى 532.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي خلافا لتوقعات بارتفاع قدره 3.5 مليون برميل.


وكشفت البيانات عن ارتفاع مخزون البنزين بنحو 2.8 مليون برميل إلى 257.8 مليون برميل فيما قفز مخزون المقطرات بـ9.9 مليون برميل إإلى 174.3 مليون برميل.


كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات اوليةة غير رسمية انخفاض مخزون الخام بحوالي 483 ألف برميل خلال نفس الفترة.

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