شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع لكنه لا يزال أدنى حاجز 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع استمرار التظاهرات وأعمال العنف في الولايات المتحدة وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي لا يزال أدنى الحاجز النفسي 2000 دولار للأوقية.



هذا، وتتزايد حدة ووتيرة التظاهرات وأعمال العنف والشغب ونهب المتاجر في عشرات المدن الأمريكية عقب مقتل مواطن من أصول إفريقية على يد شرطي مما أثار غضبا عنصريا.

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ومع ذلك، يركز المستثمرون على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد والتعافي من ازمة "كورونا" بعد أشهر من الإغلاق وفقدان ملايين الوظائف والكثير من الأضرار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليبوم عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1% إلى 1954 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1954 دولارا وأقل سعر عند 1942.3 دولار.