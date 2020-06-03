شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الكندي يثبت الفائدة عند 0.25% دون تغيير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في ظل تثبيت البنك لسياسته النقدية الداعمة للاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وذكر البنك المركزي في بيانه بان البيانات الصادرة تؤكد مدى تضرر الاقتصاد العالمي من تبععات فيروس كورونا وعدم اليقين بشأن التعافي المحتمل.



ومع ذلك، تحسنت الظروف المالية قليلا كما ارتفعت أسعار السلع في الأسابيع القليلة الماضية بعد هبوط حاد بسبب أزمة الفيروس التاجي، وذلك ما يلمح إلى تعاف محتمل بسبب إجراءات إعادة فتح الاقتصادات.