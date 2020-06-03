شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن نشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة خلال مايو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي في ظل بدء العديد من الشركات استئناف أعمالها بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
ومع ذلك، لا تزال إجراءات إعادة فتح الاقتصاد واستئناف أنشطة الشركات تتم بوتيرة بطيئة وتلمح إلى اتجاه الاقتصاد الأمريكي نحو ركود عميق.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 45.4 نقطة في مايو/أيار من 41.8 نقطة في أبريل/نيسان.
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