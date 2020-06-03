شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل ارتفاعها متجاهلة أحداث العنف العنصرية في البلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وسط تجاهل من المستثمرين لأحداث العنف العنصرية السائدة في عشرات المدن والولايات.



وركز المستثمرون بدلا من ذلك على آمال التعافي من جائحة "كورونا" في ظل الاستمرار في اتخاذ إجراءات إعادة فتح اقتصادات الولايات بشكل تدريجي بعد الإغلاق لعدة أشهر.

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وفي سياق آخر، أظهرت بيانات حكومية بأن القطاع الخاص الأمريكي خسر 2.76 مليون وظيفة خلال مايو/أيار الماضي، وهو ما يقل كثيراص عن التوقعات بفقدان تسعة ملايين وظيفة.



وهاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حكام الولايات ووصف بعضهم بالضعفاء لأنهم لا يتخذون إجراءات حاسمة وصارمة في مواجهة أعمال العنف.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 13:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 245 نقطة) إلى 25985 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 9651 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 3104 نقاط.